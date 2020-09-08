Бывшая возлюбленная Евгения Ромашова Юлия Белая уверена в себе и считает, что в сексуальном плане ей нет равных. По мнению Юли, Кристина Бухынбалтэ побоялась вступать в полноценные отношения с Женей из-за страха не понравиться ему в «волшебстве», разочаровав мужчину своей неопытностью. Белая рассказала, что у девушки всё впереди и она даже может дать ей несколько советов, как завоевать Ромашова в постели.



Недавно Кристина высказалась о бывших отношениях Ромашова и Белой, назвав их «грязными». Прочитав данную информацию о себе, Юлия предположила, что брюнетка просто беспокоится, что не сможет дотянуть до её уровня в постели. А вообще Белая считает, что нельзя называть отношения грязными, если люди могут доставлять и получать совместное удовольствие во всех его проявлениях. А если Кристина считает это грязью, то она просто неопытна в постели.



Также Юлия рассказала, что её чувства к Евгению окончательно остыли, после его поцелую с Бухынбалтэ она не примет его обратно. По мнению девушки, если хотя бы однажды мужчина задумался о другой, то это больше не её человек.