Еще недавно Женя Ромашов и Юля Белая вовсю говорили о возобновлении отношений. Правда, разговоры никуда не зашли, и ребята приняли решение оставить все, как есть. После этого девушка в компании своих друзей Алеси Семеренко и Никиты Барышева отправилась на Яхту Любви.



Как признается Юля, отдых на яхте ей нравится – там она отдыхает от склок с другими островитянами и находится в приятной для нее тесной компании друзей. Правда, девушка все еще скучает по Жене, постоянно вспоминая о приятных моментах их романа.



Белая осознает, что не может забыть Ромашова, потому что сейчас страдает от отсутствия мужского внимания, но ничего не может с этим поделать. Девушке хотелось бы, чтобы бывший парень все понял, перестал флиртовать со свободными островиятянками и вернулся бы к ней, но она понимает, что этого уже не произойдет, ведь парень не любил ее так же сильно, как она его.