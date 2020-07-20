Юлия Белая рассказала, что на Острове Любви были слишком «скованные» условия.

Скучаю ли я по проекту❓ Скучаю ли я по Жене❓

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На островах и в проекте я была довольно долго! Это был мой второй дом🏡 Первое время все нравится и все впечатляет!

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Но условия были очень «скованные» И конечно, мне вскоре надоело!

Поэтому отвечаю честно, что — НЕТ, НЕ СКУЧАЮ по Сейшелам и проекту. И к Жене мои чувства остыли😛

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Но я скучаю по людям! Я привязалась к ребятам из проекта. И надеюсь, что мы как-нибудь ещё встретимся! Возможно и с Женей мы еще посидим за чашечкой кофе☕

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Я люблю активный образ жизни! И Московский ритм мне очень по душе. Я уже занимаюсь новыми проектами💥

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Сейчас мы вместе с Алесей живём. Я очень рада, что у меня есть такая подруга! Нам хорошо и весело вместе! И мы продолжаем поддерживать друг друга💞