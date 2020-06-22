Юлия Белая сейчас отдыхает от Острова Любви, пребывая вместе со своей подругой Алесей Семеренко и ее поклонником Никитой Барышевым на Яхте Любви. Девушка признается, что отдых с друзьями ей по душе, ведь ей не приходится проводить время с раздражающими ее участниками, вот только она не может забыть своего бывшего возлюбленного Евгения Ромашова, с которым они так и не смогли наладить отношения.



Так, Юля часто вспоминает приятные моменты былых отношений с Женей, ностальгируя по ним. Девушка даже интересуется жизнью бывшего парня у друзей, оставшихся на Сейшелах, но их рассказы ее совсем не радуют – Ромашов активно флиртует с Яной Захаровой и Анастасией Стецевят.



По словам Белой, сейчас она достигла душевного равновесия и уже раздумывает над тем, чтобы уйти с проекта. Все мысли девушки заняты тем, чтобы спланировать свою жизнь за периметром и найти себе род занятий.