Юлия Белая вместе с Алесей Семеренко сняли большую двухкомнатную квартиру.

Наша Московская квартира🔑

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Мы с Алесей как приехали сразу стали искать квартиру. Выбирали большую, светлую, чистую и белую.

Потому что мы немного брезгливые и для нас важны комфорт и лоск😜

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И с этой двухкомнатной квартирой нам очень даже повезло! Мы легко её нашли и быстро оформили👌

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Заезд был немного суетным для нас.

В первую ночь мы даже не спали, а разбирали наши вещи до 5 утра. Потом поехали в гипермаркет, набрали много всего для дома… и тоже большие пакеты разгребали. Я купила кучу ароматизаторов, постельное белье и другие мелочи🛍

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Мы разъехались по своим комнатам и уже планируем как будем оформлять, в какие цвета красить.

Алеся хочет сделать свою в бежево-розовых тонах, а я люблю лавандовый цвет в интерьере. Ещё хочу поменять шторы… Вообщем, мы потихонечку наводим уют в нашем доме!🌸

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Самое классное: у нас на кухне большое окно в пол, и открывается шикарный вид на лес и город🌇 Мы встречаем рассветы и провожаем закаты. Нам очень хорошо и уютно!😍