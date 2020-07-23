Юлия Белая вместе с Алесей Семеренко сняли большую двухкомнатную квартиру.
Наша Московская квартира🔑
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Мы с Алесей как приехали сразу стали искать квартиру. Выбирали большую, светлую, чистую и белую.
Потому что мы немного брезгливые и для нас важны комфорт и лоск😜
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И с этой двухкомнатной квартирой нам очень даже повезло! Мы легко её нашли и быстро оформили👌
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Заезд был немного суетным для нас.
В первую ночь мы даже не спали, а разбирали наши вещи до 5 утра. Потом поехали в гипермаркет, набрали много всего для дома… и тоже большие пакеты разгребали. Я купила кучу ароматизаторов, постельное белье и другие мелочи🛍
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Мы разъехались по своим комнатам и уже планируем как будем оформлять, в какие цвета красить.
Алеся хочет сделать свою в бежево-розовых тонах, а я люблю лавандовый цвет в интерьере. Ещё хочу поменять шторы… Вообщем, мы потихонечку наводим уют в нашем доме!🌸
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Самое классное: у нас на кухне большое окно в пол, и открывается шикарный вид на лес и город🌇 Мы встречаем рассветы и провожаем закаты. Нам очень хорошо и уютно!😍