Юлия Белая недавно покинула проект по уговорам Алеси Семеренко. Сейчас девушки проживают вместе на съёмной квартире, но у Алеси ситуация куда более благоприятная. У неё появился богатый ухажёр, который осыпает её подарками и вниманием. Финансовое положение Юлии, наоборот, оставляет желать лучшего. Из-за побега с проекта ей не выплатили рекламные деньги, а билет с Сейшельских островов она вообще купила на последние сбережения.



Недавно девушку пригласили на съёмки «Бородина против Бузовой», чтобы спросить об её отношении к Ромашову. Довольно долгое время Евгений пытался присмотреться к другим участницам проекта, но таких отношений, как с Белой, у него ни с кем не было.



Очевидно, что Евгений и Юлия продолжают испытывать друг к другу сильные чувства.

Во время своих отношений, на камеру Женя с Юлей часто ругались, но втайне переписывались и старались поддерживать друг друга. Ромашов даже оплатил часть билета возлюбленной, за что она его поблагодарила и призналась в любви. Возможно, что организаторы хотят вернуть Юлию на проект. От такого предложения девушка вряд ли откажется.