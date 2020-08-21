Бывшая девушка Евгения Ромашова высказала своё мнение относительно свидания молодого человека с Кристиной Бухынбалтэ. Стоит напомнить, что молодой человек позвал Кристину на самую высокую точку острова, где он раньше частенько бывал с Юлией. Бывшая участница сказала, что её подобные свидания и общение Жени не волнует, ведь он пока свободный парень.



После откровенного разговора по душам Евгений и Юля поняли, что их всё ещё тянет друг к другу, но сложно понять, смогут ли они снова быть вместе. Чтобы в этом разобраться, им нужно встретиться. По мнению Юли, сейчас Евгений может гулять и проводить время с кем захочет, ведь он свободный мужчина, как и она сама.



Также Юлия рассказала, что она не ревнует Ромашова по той простой причине, что знает, как он относится к ней и вряд ли позволит себе что-то лишнее. К тому же, по словам девушки, она и сама относится к Жене больше как к родственнику или близкому другу, а не как к мужчине. Она считает, что им для отношений нужны другие люди, но не знает, что делать с неугасающей страстью.