Юлия Белая заявляет, что она — девушка амбициозная и рисковая.

Я девушка амбициозная и смелая!

В случае чего я готова пойти на риск.

Моя любимая фраза «Кто не рискует, тот не пьёт шампанского!🥂»

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Я способна кардинально изменить свою внешность и даже перевернуть свою на жизнь на 180 градусов💥

Я ставлю перед собой грандиозные цели и мечты!

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Мой принцип по жизни: чтобы осуществить намеренное, нужно хвататься за любое предложение!🙌

Когда меня пригласили на участие в проекте «Дом-2», я без лишних сомнений пошла на это!

Первое время мне было трудно и дискомфортно. Особенно по той причине, что камеры вокруг🎥 Но я поняла для себя, что какое-то время нужно только перетерпеть.

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И в дальнейшем меня стали узнавать прохожие. Я стала получать новое внимание к себе, как к «известной персоне». И вот… моя мечта осуществилась!🤩

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Все что мы делаем в жизни — это круто! Самые рискованные проекты становятся лучшими впечатлениями и воспоминаниями!!!🌅