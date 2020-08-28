Юлия Белая даёт советы своим подписчицам, как распознать настоящего мужчину.

Дорогие девочки, хочу обратиться к вам🤗 с призывом: УВАЖАЙТЕ СЕБЯ, ЦЕНИТЕ И БЕРЕГИТЕ!💖

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Не доверяйте мужчинам, которые «вешают лапшу на уши» или обещают «золотые горы». Если мужчина говорит, что у него много денег, никогда на это не ведитесь!🙅‍♀

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Мужчина, который действительно хочет сделать вас счастливой, он не будет говорить много слов и давать пустые обещания, да при этом быть настолько жадным, что не подарит и цветочка🥀

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Никогда не растрачивайте свою энергию, своё время, свою жизнь, свою красоту и молодость на каких-то мудаков!😝

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Всегда надейтесь только на себя. Будьте самодостаточными! Создайте свой доход. Инвестируйте в себя. А также развивайтесь. Находите себе новые хобби🌸

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Если вы одиноки, не кидайтесь на первого встречного. Сделайте так, чтобы быть счастливой без мужчины!

Чтобы не переживать от одиночества — лучше наполните свою жизнь яркими красками и событиями. Интересная работа, встречи с подругами, активный досуг — украсьте свой мир💃🏼

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Главное не то, насколько богат мужик! А то, как он вас любит и к вам относится. Чтобы сделать вас счастливой и своей женой — он последнее отдаст, но сделает это💪

При этом он видит в вас мотивацию и вдохновение, что сделает Его богатым и успешным!

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Открывайтесь тем мужчинам, кто потратил своё время и внимание на то, чтобы вас добиться🌟 Кто всегда радует, удивляет, и всегда щедро одаривает!

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Девочки, я желаю вам счастья!😘