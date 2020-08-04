Хоть все и привыкли к вечным скандалам и выходкам Юлии Щегловой, никто не хочет с ней общаться и вступать в полемику. Даже Алина Галимова, сцепившись с Юлей, быстро поняла, что делать этого больше не нужно, себе дороже. Как ни странно, боится нервозов Щегловой и её супруг Игорь Русанов, который открыто заявляет, что бессилен в борьбе за хорошее настроение жены.



Юля решила пойти другим, как она посчитала, более правильным путём. Теперь она старается вообще не общаться с другими участникам. Если девушке что-либо не нравится, она просто уходит, «зависает» в телефоне или занимается своими делами. Антон Беккужев, все ведущие и организаторы шоу против такого поведения, ведь это не выход из ситуации.



Беккужев попросил Русанова переговорить с супругой, призвать её не игнорировать требования начальства. Но Игорь сам побаивается жену и лишний раз старается её не тревожить, чтобы не разразился новый скандал. Многие считают, что Щеглова ведёт себя так из-за проблем со здоровьем и надеются, что как только ей станет лучше, она начнёт нормально себя вести. Сейчас девушка наконец-то выяснила причину, почему у неё болит желудок, поэтому все ожидают, что скоро Юля пойдёт на поправку.