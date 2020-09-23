Бывшая участница телестройки Юлия Ефременкова выразила мнение, что брак Ани Левченко и Валерия Блюменкранца распадётся, если мужчина продолжит вести себя так же, как ведёт сейчас, уделяя внимание друзьям, выпивке и гулянкам. Девушка уверена, что Валерий наступает на те же грабли во второй раз и советует ему пересмотреть своё поведение, одуматься и сделать всё возможное, чтобы сохранить семью.



На свадьбе Яббаровых Анне Левченко стало плохо после ссоры со своим новоиспеченным мужем. Беременную девушку госпитализировали, а пока врачи боролись за её здоровье и жизнь ребёнка, который почти перестал шевелиться в утробе матери, по словам Левченко, Валера продолжал веселиться вместе с друзьями в караоке. Девушку поддержала даже бывшая супруга Блюменкранца Тата.



Сейчас на сторону будущей мамы встала и Юлия Ефременкова. Своим подписчикам экс-участница проекта рассказала, что советует всем мужчинам не жениться до тех пор, пока ещё слишком сильно хочется веселиться с друзьями и кутить. По мнению Юли, Валерий обязан оберегать и заботиться о любимой, а не давать ей повода нервничать. Девушка уверена, что союз молодых супругов обречён на провал, если Валера не пересмотрит своё отношение к жизни и не примет решения, что семья и ребёнок ему важнее, чем гулянки с друзьями.