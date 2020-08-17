Бывшие участницы проекта «Дома-2» Алеся Семеренко и Юлия Белая очень сильно поругались, полностью разочаровавшись в своей дружбе. Покинув телестройку, девушки до сегодняшнего дня снимали вместе одну квартиру, обустраивали её, строили грандиозные планы на будущее. Но в своём микроблоге Алеся на днях назвала Юлю настоящей предательницей и сообщила подписчикам, что их дружба не выдержала сильной ссоры.



Алеся поделилась, что всегда в своей жизни она старается искренне дружить и всецело доверять посторонним людям, но наступает на одни и те же грабли, потому что окружающие только пользуются её наивностью и добрым сердцем.



Юлия Белая в ответ на упрёки Алеси выложила в свой Инстаграм скриншот переписки с бывшей подругой, после которой та и назвала её предательницей. Из сообщений понятно, что Юля просто сказала Алесе, что хочет съехать с квартиры, которую они совместно снимают. Эту информацию девушка восприняла как подставу и предательство.









