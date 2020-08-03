Многие люди испытывают чувство панического страха и желание бегства при виде бродячей собаки, особенно если это не одна особь, а целая стая. Так проявляется инстинкт самосохранения, подающий сигналы в мозг о приближающейся опасности. И это абсолютно правильно – укус такого животного потенциально угрожает здоровью и жизни человека.

Бешенство (рабиес)

Самое вероятное последствие после нападения беспризорного пса – заражение бешенством. Это инфекционное заболевание, передающееся через слюну зараженного животного.

Вероятность смерти при инфицировании более 99%. В истории документально подтвержден лишь один случай выживания человека после проявления клинических симптомов, но он весьма спорный. Некоторые специалисты утверждают, что штамм вируса был неопасный.

Лекарство от бешенства пока не изобрели, поэтому единственный способ не заболеть – сразу же после контакта со слюной собаки тщательно промыть рану мыльным раствором (не менее 10 минут) и поставить прививку до появления симптоматики.

Коварность рабиеса в том, что инкубационный период очень длинный (от 10 дней до 1 года).

Основные симптомы:

повышенная температура (37,2°C-37,3°C);

угнетенное сознание;

плохой сон или бессонница;

острая чувствительность к раздражителям (звуки, свет, шум);

мышечные судороги;

бред и галлюцинации;

гидрофобия;

увеличенное слюноотделение;

потеря личности и самосознания;

паралич.

Столбняк и сепсис

Помимо рабиеса, нападение одичалого пса может принести другие, не менее неприятные и серьезные последствия. Попадание в открытую рану болезнетворных бактерий и инфекций способно вызвать сепсис или столбняк, летальность которых до 70%. Поэтому обязательно проводят асептическую обработку:

обильно промывают чистой водой место разрывов кожных покровов;

тщательно обрабатывают перекисью водорода;

накладывают стерильную повязку.

Медицинская помощь

После укуса в любом случае рекомендуется обратиться за квалифицированной помощью в больницу, где проведут весь необходимый ряд профилактических мероприятий. Также важно сообщить всю информацию о происшествии: где оно произошло, как выглядело животное и пр. Это нужно для отлова опасного пса, дабы предотвратить повторение эпизода.

Нельзя полагаться на случай или заниматься самолечением. Даже при отсутствии каких-либо проявлений инфицирования, нет гарантий, что укус не повлечет за собой последствий. Только врачебная консультация поможет обезопасить здоровье и жизнь пострадавшего.