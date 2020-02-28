Каблуки, а в особенности шпильки, оказывают очень негативное действие на ноги девушек. В полной мере возможно, что все может закончиться весьма кретическими проблемами и появлением артрита со спиной.

Однако эти предостережения никак не влияют на девушек. За красоту они готовы платить, даже если в качестве средства оплаты выступает их здоровье. Соответственно нужно искать альтернативный способ, помогающий хоть как-то снизить нагрузки и уменьшить вероятность получения травмы.

Одним из таких способов является тренировка. При ходьбе на каблуках задействуются определенные виды мышц и сухожилий. Не мало достается связкам, передней части стопы и своду ног, подвержены опасности и коленные суставы. Вот на эти части тела и следует направить фокус внимания.

Для этого существует упражнения, периодически выполняя которые можно натренировать ноги для хождения на каблуках.

Первое, что можно сделать – приобрести тренажер для ног, коих на сегодняшний день предлагается с избытком, и каждый сможет подобрать именно то, что ему подходит.

Например, достаточной перейти на сайт оформить заявку и вам доставят тренажер домой. Легко и быстро!

Тренажеры, несомненно, очень эффективное средство для укрепления ваших мышц.

Но, в случае необходимости, можно обойтись и без тренажера, используя определенные упражнения:

1. Встаем возле стены, руки вытягиваем вдоль тела, но ладони должны соприкасаться со стеной. Все тело вытягиваем в прямую линию. Делаем выпад одной ногой вперед и затем возвращаемся в исходное положение. При возврате руки должны соприкоснуться со стеной. Проделываем тоже и для другой ноги. Начинать нужно с 5 выпадов. Со временем необходимо увеличить это число до 30.

2. Занятие степом. Этот вид тренировок очень хорошо укрепляет мышцы ног. Если не хотите посещать залы для занятия степом, приобретите тренажер и занимайтесь дома.

3. Stiletto – фитнес на каблуках. Это инновационная технология, созданная специально для девушек, желающих ходить на каблуках, не причиняя себе особого вреда. В этих занятиях на замену спортивной обуви приходят каблуки. В результате чего тренируются именно те мышцы, которые максимально задействуются при ношении каблуков.

Выполняя все эти упражнения, занимаясь по этим методикам, не стоит забывать о том, что везде нужно придерживаться нормальной нагрузки. Не стоит, сломя голову, браться за эти упражнения и тренироваться до полного изнеможения.