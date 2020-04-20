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Тренировка позволит сохранить правильную осанку

Большинство людей ведут сидячий образ жизни, чтонеизбежно приводит к проблемам скелетно-мышечной системы. Главная причина болей вспине и пояснице – халатное отношение к собственному здоровью. Укрепитьмышечные ткани и добиться идеальной осанки очень легко. Достаточно выполнять ряд простых упражнений.

Авторы канала «Мультиспорт» в «ЯндексДзене» рассказали, как избавиться от болевых ощущений в спине и укрепитьмышечный каркас. Эксперты отмечают, что при наличии серьезных проблемсо здоровьем необходимо обратиться к профессионалам.

Базовые упражнения для спины и позвоночника оченьпростые, с ними справится даже новичок, и это не займет много времени. Но не забывайте,что неприятные ощущения во время занятий – повод прекратить упражнение и срочнообратиться к специалистам.

Для того чтобы повысить гибкость тела, выполняйте упражнение «поза пальмового дерева». Встаньте, широкорасставив ноги, глубоко вдохните, затем поднимите руки и широко разведите их встороны. Затем нужно немного потянуться верх, став на носочки.

Снять напряжение и проработать мышцышейно-грудного отдела поможет «поза зайца». Сначала сядьте на пол, поместивягодицы между стоп. На вдохе поднимите руки вверх и наклонитесь вперед всемтелом. После этого упритесь лбом в пол и разведите руки, разместив их вдольтуловища. Следите за дыханием – оно должно быть глубоким и медленным.

«Поза собаки» отлично растягивает позвоночник иукрепляет мышцы спины. Сначала лягте на живот. После, продолжая держать руки иноги прямо, поднимите корпус. Пятки при этом должны стоять на полу, а головаопущена вниз – таким образом вы сформируете своеобразный треугольник.

Для того чтобы укрепить поясницу, которая в первуюочередь страдает от сидячего образа жизни и неравномерно распределяемыхнагрузок, выполняйте упражнение «вращение туловищем». Лягте на пол, спинойвниз. Руки разведите, а ноги согните под прямым углом. Затем постепенно опускайтеноги на пол, попеременно с одной и с другой стороны от себя.

Создать идеальную осанку поможет упражнение «Кошка». Для этого встаньтена четвереньки. Теперь на выдохе максимально прогните спину, стараясь коснутьсяподбородком груди. На вдохе прогните спину как можно ниже.

Регулярное выполнение лечебной физкультуры позволитсохранить спину в тонусе и укрепит ваше здоровье.

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