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Предложение бойца Хабиба развернуть флаг РФ на пьедестале разозлило Киев

Украинцы обвинили российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова в призыве к провокациям. Поводом стали высказывания известного спортсмена по поводу недопуска российской команды к Олимпийским играм.

Чемпион UFC ранее заявил, что если кто-то хочет поехать на Олимпиаду, то пусть выиграет «золото» и поднимет на пьедестале флаг.

«Тебя просто оштрафуют, но зато ты будешь олимпийским чемпионом из России», – цитирует агентство allboxing спортсмена.

После этого украинское издание Obozrevatel сразу же опубликовало материал под заголовком, в котором говорится, что Хабиб призывает к провокациям.

Сам спортсмен считает решение WADA упущением российских спортивных чиновников. По его словам, вмешательство на политическом уровне не должно мешать спортивной жизни атлетов, которые с четырех лет идут к одной цели – выиграть Олимпиаду.

Ранее «Утро» писало об отказе боксеров российской сборной участвовать в Играх без флага нашей страны.