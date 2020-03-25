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Вывозить из России сппецпоездом будут только тех украинцев, которые этого захотят, это лишь мера содействия, заявили журналистам в МИД России.

Ранее правительство России поручило из-за коронавируса организовать единовременный вывоз по железной дороге граждан Украины из России на родину и россиян с Украины. Поезд уйдет из Киева 27 марта, из Москвы обратно 28 марта.

«В связи с обращениями с просьбой уточнить, не предполагает ли поручение правительственного оперштаба… депортацию украинцев, хотели бы пояснить, что речь идет исключительно об оказании содействия лицам, выразившим добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом», — сказали в МИД.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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