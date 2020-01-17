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Руководство клуба наказало игрока за испорченный имидж

Нападающий ФК «Агробизнес» Игорь Сикорский лишился места в команде из-за своего отпуска, проведенного в России. Об этом сообщается на сайте украинского клуба, выступающего в Первой лиге чемпионата страны.

Руководство оскорбили фотографии 31-летнего футболиста, сделанные им в Санкт-Петербурге и опубликованные в его Instagram. Данный шаг расценен какнанесение ущерба имиджу клуба.

«Обидно, но сегодня футбол – это политика. Когда на Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, будто это ее не касается», – говорится в сообщении.

В заявлении «Агробизнеса» отмечается,что поездка Сикорского дискредитировала команду, которая активноподдерживает ВСУ.

Также клуб разместил скриншот комментариев под постом форварда, где один изпользователей задается вопросом, выступает ли тот за клуб. «Нет,igorsikorskiy, за нас больше не играешь», – ответили в ФК.

Сикорский ранеевыступал за клуб «Сталь» из Алчевска (131 матч в период с 2010 по 2014год). Первым профессиональным клубом в карьере футболиста была луганская»Заря».

Сейчас «Агробизнес» (город Волочиск в Хмельницкой области) занимает шестую строчку в Первой лигечемпионата Украины после 19 матчей первенства. Сикорский после 8 забитых мячей находится на седьмоеместо в списке бомбардиров.