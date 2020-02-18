Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что украинский спецборт вместе с украинскими гражданами эвакуирует из Китая также несколько иностранцев. В том числе — россиянина, сообщает РИА «Новости».

Аваков рассказал, что к ним за помощью обратились несколько государств. В украинском самолете остались свободные места, поэтому несколько иностранных граждан смогут покинуть Китай из-за эпидемии коронавируса. Аваков подчеркнул, что заявки поступили от «огромного количества стран». Он поддерживает заявку от россиянина, поскольку ранее российский самолет забрал одного украинца.

Кроме гражданина России украинский спецборт также эвакуирует представителей Белоруссии, Германии, Нидерландов, Чехии, Коста-Рики и Аргентины. Эти страны оплатят поездку своим гражданам. При этом те пассажиры, чья температура тела на проверке превысит 37,2 градусов, в итоге не полетят.

Ранее зафиксировали первый случай заражения коронавирусом у россиянина. Заболела девушка — пассажирка круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса». Ее госпитализируют в Японии. Авиакомпания «Аэрофлот» планирует сократить количество рейсов в Китай. Перевозчик «временно вносит изменения в расписание полетов в Китай в связи со снижением спроса».

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