Пленные украинцы доставлены на контрольный пункт въезда-выезд (КПВВ) «Майорский», где будет проходить обмен удерживаемыми лицами. Об этом 29 декабря сообщил «Интерфакс».

На месте уже находятся представители Красного Креста, Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня, представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) и журналисты. Движение на КПВВ полностью остановлено для движения пешеходов и транспортных средств.

Как передает ТАСС, колонна автомобилей с пленными, удерживаемыми в ЛНР и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) выдвинулся в сторону линии соприкосновения в Донбассе. Перед этим у них сняли отпечатки пальцев и провели процедуру верификации.

По информации телеканала 112, автомобили с удерживаемыми на Украине лицами выдвинулся к пункту пропуска «Майорский» из Бахмутского СИЗО.

О достижении договоренности по проведению обмена между ЛНР и Украиной удерживаемыми лицами до конца 2019 года стало известно 23 декабря.

18 декабря в ЛНР подтвердили готовность провести обмен пленными до конца года, тогда же Кобцева призвала Украину приложить все усилия для выполнения решения «нормандской четверки» и достижения договоренностей по освобождению и обмену людей в формате «всех на всех». Тем не менее представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) так и не смогли достичь договоренности об обмене.

О договоренности провести обмен в формате «всех на всех» до 31 декабря заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи лидеров «нормандской четверки», которая прошла 9 декабря в Париже.