Как сообщает портал Mpravda.com со ссылкой на ресурс Auto-nomer, кадр является подлинным. То, что на автомобиль установлены гражданские номера вместо «стандартных полицейских» синих, обосновывается инсайдерами довольно просто — машина куплена в лизинг.

Отметим, Lada запорожской сборки пользуются неплохим спросом. Например, к 1 марта текущего года дилерам удалось реализовать 38 экземпляров: наиболее востребованными стали универсалы Largus и Largus Cross — продано 9 шт., тиражом 9 шт. разошлись седан Vesta и внедорожник Lada 4×4, чуть менее популярен лифтбек Granta — реализовано 5 шт., также 2 покупателей сделали выбор в пользу «четырехдверки» Granta и столько же отдали предпочтение «пятидверке» XRay, а самым скромным результатом может похвастаться универсал Vesta — 1 шт.

«Напомним, в августе 2019 года первые 12 машинокомплектов автомобилей Largus и XRay были отправлены в Запорожье. А некоторое время спустя представители концерна «АвтоВАЗ» посетили Запорожский автозавод с целью обучения его сотрудников. После этого и осуществлялась сборка первых 12 авто, прибывших из Тольятти», — пишет издание «Новые автомобили».

На данный момент на ЗАЗе организован выпуск трех моделей отечественного бренда Lada, а в частности: Vesta, XRay и Largus. Для оснащения седана и хэтча используется безальтернативный двигатель на 106 л.с. и 5МКПП, а для универсала — силовой агрегат с отдачей 87 л.с. и та же 5-диапазонная «механика».