19-летняя уроженка Харькова выставила свою девственность на аукцион, желая заработать деньги на путешествия, сообщает Daily Mail. Первую ночь с молодой красавицей за 1,3 млн евро выкупил 58-летний бизнесмен из Мюнхена.

По данным издания, необычный аукцион провел один из западных сайтов эскорт услуг. Отмечается, что в торгах могут принять участие только мужчины, имеющие активы в размере 10 миллионов евро, а также внесшие 10-процентный депозит, подтверждающий серьезность намерений.

Девушки со своей стороны должны предоставить организаторам аукциона медицинскую справку о том, что они действительно являются девственницами.

Украинка по имени Катя в своем видеообращении пояснила, что в настоящее время она живет в США. Девушка решила продать девственность, чтобы начать путешествовать, а также «почувствовать роскошь».

«Это моя жизнь, мое тело и мое решение», — подчеркнула Катя.

Стартовая цена на первую ночь с украинкой начиналась от 100 тысяч евро. В результате торги выиграл предприниматель из Мюнхена, который выложил 1,3 млн евро, а также пообещал выплачивать девушке по 10 тысяч евро ежемесячно и впоследствии жениться на ней.

Встреча покупателя и продавца должна состояться в Германии.

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