Теле— и радиоведущий Владимир Соловье отреагировал на слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова грядущем развале России из-за внутренних проблем.

«Перед тем, как размышлять о том, что происходит у большого северного соседа, им надо на себя обратить внимание, на страну, погрязшую в националистической идеологии. Украина — страна европейского позора и бешеного Средневековья», — сказал Соловьев в комментарии «Ура.ру».

Соловьев вспомнил, что эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess украинцы отказались возвращаться на родину, а жители страны устроили акции протестов против возвращения соотечественников из Китая.

«Они со своим народом пусть разберутся: у них одна часть народа готова поубивать другую за то, что кто-то был в Китае», — заключил телеведущий.

Ранее, как сообщал «Рамблер», секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия находится в сложном положении и ее ожидает развал из-за «сложных религиозных вопросов, демографических проблем, отношений с Китаем».

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