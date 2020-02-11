Украденный в детстве отцом россиянин через 20 лет нашел свою мать в Волгоградской области и впервые получил паспорт. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщает «РИА Новости».

В 2000 году родители семилетнего мальчика развелись. Они проживали в Волгоградской области. Ребенок жил с матерью, но отец забирал его на выходные. Однажды мужчина не вернул ребенка, его соседи рассказали, что они вместе с матерью уехали. Женщина обратилась в полицию, однако поиски ничего не дали.

Отец увез сына в Ростов-на-Дону. Там они жили в гаражах и на съемных квартирах. Мальчик закончил всего два класса, а отец жестоко с ним обращался. За прошедшие 20 лет мужчина получил срок за незаконный оборот наркотиков, а бабушка мальчика умерла.

Мужчина остался один без документов и родных. Коллеги по автомойке, где он работал, помогли ему отыскать мать через социальные сети. Сейчас молодой человек переехал к матери в город Фролово Волгоградской области.

28 января родителей ребенка, который уже пять лет живет в перинатальном медицинском центре, объявили в розыск из-за задолженности. Тогда представитель медцентра на заседании суда по иску органов опеки об ограничении родительских прав заявила, что приставы не могут найти родителей девочки по московским адресам. Сотрудники службы не могут исполнить решение Гагаринского суда о взыскании задолженности.

12 декабря 2019 года представители «Мать и дитя» обратились в Федеральную службу судебных приставов, чтобы они обязали родителей забрать дочь из центра. В ноябре суд не нашел уважительных причин не забирать ее. Пациентку выписали из медцентра в марте прошлого года, поскольку в стационарной помощи она не нуждается. Однако родители так и не забрали ее. В том же месяце органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца этой девочки.