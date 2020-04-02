Все новости на карте

Полиция разыскала жителя Саратовской области, который злостно уклонялся от карантина из-за угрозы коронавируса, и вместе с семьей его отправили в больницу на карантин, сообщил в среду начальник управления по вопросам миграции областного главка МВД Алексей Зелепукин.

В Саратове с 19 марта по 1 апреля лабораторно подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом. Режим повышенной готовности в области объявлен с 17 марта. Правительство области в связи с угрозой COVID-19 с 28 марта по 5 апреля ограничило работу объектов торговли, с понедельника обязало всех граждан не покидать свои дома, разрешив ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных и выносить мусор. Власти региона с 4 апреля вводят спецпропуска для перемещения граждан.

«В оперативном режиме получили обращение Роспотребнадзора, его сегодня отработали. Злостно уклонялся гражданин РФ (от самоизоляции). На территории трех районов проводили комплекс оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, установлен на территории Дергачевского района, с ним жена и ребенок, ну и двое близких родственников. С министерством здравоохранения определили, что (они) будут помещены в местную больницу», — сказал Зелепукин на заседании областного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Он отметил, что полиция проведет проверку и даст оценку действиям нарушителя режима самоизоляции.

По словам Зелепукина, в целом в области в режиме домашней самоизоляции находятся 2719 человек.

«За минувшие сутки прибыло на территорию Саратовской области 55 граждан РФ, из них телефоны 27 установлены. Под самоизоляцию у нас подпадает 2719 лиц, из них 23 иностранных гражданина», — добавил он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Видео дня. Дыры в полу: школьники показали грязные туалеты