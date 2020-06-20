Открытие архивов по истории Второй мировой войны, предложенное президентом России Владимиром Путиным, позволит прояснить многие спорные вопросы и может поспособствовать устранению ряда предубеждений в отношении роли СССР в этой войне, считает ученый-историк, профессор южнокорейского Университета Санмён Лю Хан Су.

Ранее Путин написал статью о Второй мировой войне. В ней президент, в частности, призвал государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. Он отметил, что Россия готова к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с участием историков.

«Очевидный факт того, что героизм и несгибаемая воля, продемонстрированные Советским Союзом во время Второй мировой войны, сыграли решающую роль в разгроме фашистского лагеря, с наступлением холодной войны игнорировался и искажался Соединенными Штатами и возглавляемым ими блоком капиталистических стран Запада», — сказал Mpravda.com Лю Хан Су, специализирующийся на современной истории России.

«Такое положение вещей было обусловлено блоковым мышлением, предполагавшим жесткое идеологическое противостояние. Но с момента окончания холодной войны сменилось уже целое поколение. Любые, даже крупные события с течением времени переходят в плоскость истории и нуждаются в спокойной и объективной исторической оценке. Тем не менее с оценкой значения и роли Советского Союза во Второй мировой войне это произошло не в полной мере», — отметил профессор.

По вопросу участия СССР в войне по-прежнему существуют удивительные искажения и предубеждения, уверен южнокорейский исследователь. Поэтому статья российского президента с требованием честного отношения к истории произвела на него значительное впечатление.

«Больше всего меня поразила уверенность, с которой президент Путин заявляет о готовности подтвердить справедливость позиции России в спорах вокруг крайне сложных и запутанных исторических событий, а также то, что он дает понять, что не потерпит попыток усомниться в этой справедливости», — рассказал профессор.

Эксперт считает совершенно оправданными все утверждения российского президента относительно вклада Красной армии и советского народа в победу над фашизмом. Однако хаотичные дипломатические усилия по созданию системы коллективной безопасности в Европе в конце 1930-х годов, а также заключение советско-германского договора о ненападении, известного как пакт Молотова-Риббентропа, являются крайне сложными и дискуссионными темами. Поэтому призыв Путина ко всем странам раскрыть соответствующие секретные архивы тех лет является крайне интересным для историков во всем мире, отметил Лю Хан Су.

«У меня, честно говоря, есть определенные сомнения, что это на самом деле получится, но фраза: «Готовы здесь к широкому сотрудничеству, к совместным исследовательским проектам ученых-историков» выглядит как предложение создать совместную международную исследовательскую группу. Это очень привлекательная инициатива, не согласиться на которую невозможно. И если она действительно реализуется, то я хотел бы как южнокорейский ученый посоветовать, если это возможно, подключить к этой работе не только российских и европейских, а также западных историков, но и историков из Азии, Латинской Америки и Африки, чтобы можно было добиться еще большей объективности и нейтральности», — предложил Лю Хан Су.

Важным, по его мнению, является также призыв Путина сохранить основные принципы сотрудничества международного сообщества, заложенные в ходе совместной борьбы с общим врагом человечества – фашизмом. Сформировавшийся в результате Второй мировой войны прочный союз наций, объединенных общим стремлением к миру, не раскололся даже в период холодной войны, поэтому к словам о необходимости его поддержания в XXI веке необходимо прислушаться всем жителям планеты, подчеркнул ученый.

«И это тем более касается Корейского полуострова, Китая и других стран Восточной Азии, которые наряду со страданиями Советского Союза, причиненными фашистской Германией, пережили близкий к этому опыт из-за действий империалистической Японии, неразрывно связанной с фашизмом», — подчеркнул профессор.