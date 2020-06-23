Шесть членов южнокорейской неправительственной организации «Альянс движений за свободную Корею» вечером в понедельник запустили в направлении КНДР 20 больших шаров с полумиллионом листовок, рассказывающих о «правде в отношении ужасов Корейской войны», говорится в пресс-релизе организации, имеющемся в распоряжении Mpravda.com.

Листовки, были запущены из деревни Тогынни, относящейся к пограничному городу Пхачжу. Деревня расположена в 7 км от реки Имчжинган, по которой на западном побережье Корейского полуострова проходит военно-демаркационная линия, разделяющая Северную и Южную Корею. В 20 километрах к северо-западу от этого места располагается Кэсонский промышленный комплекс, где ранее в ответ на непрекращающуюся отправку пропагандистских листовок южнокорейскими активистами был взорван межкорейский офис связи.

Помимо листовок в КНДР было отправлено 500 буклетов под названием «Республика Корея — страна, ставшая настоящей», 2 тысячи купюр номиналом в 1 доллар и тысяча SD-карт.

В пресс-релизе подчёркивается, что Альянс не может смириться с тем, что 21 веке существуют режимы, «проводящие публичные казни в виде расстрела из зенитных орудий и забивающие людей до смерти в политических лагерях».

Организация резко критикует и правительство Мун Чжэ Ина, которое, пойдя на договорённости с КНДР, «обмануло собственный народ, представив дело так, как будто Ким Чен Ын хочет избавиться от ядерного оружия». По мнению Альянса, попытки южнокорейских властей наладить сотрудничество с Севером похожи на усилия британского премьера Чемберлена, рассчитывавшего добиться мира, заключив договор с Гитлером.

«Альянс движений за свободную Корею» также утверждает, что его члены лишь хотят донести правду до своих братьев на Севере, и его деятельность никак не угрожает жителям приграничных южнокорейских территорий, так как они не отправляют в КНДР ни ядовитых, ни взрывчатых веществ.

«Впереди у нас жестокий враг Ким Чен Ын, а сзади нам угрожает режим Мун Чжэ Ина, скатившегося до прислуги нашего главного врага. Но одинокая борьба северокорейских беженцев… является справедливой борьбой за свободу и освобождение 20 миллионов жителей Северной Кореи. Мы без всякого страха смерти или заточения будем и завтра продолжать отправку в Северную Корею писем правды и истины, каковыми являются листовки», — говорится в пресс-релизе.

«Альянс движений за свободную Корею» был основан выходцем из Северной Кореи Пак Сан Хаком, перебежавшим на Юг в 1999 г. За свою активную антисеверокорейскую деятельность и отправку листовок он часто подвергался критике со стороны прогрессивно настроенных кругов в Южной Корее. В 2011 г. на него было совершено покушение сотрудником северокорейских спецслужб.

Министерство объединения Южной Кореи ранее заявляло, что готовится потребовать от полиции завести уголовное дело на «Альянс движений за свободную Корею» и движение «Кхынсэм», возглавляемое братом лидера Альянса Пак Чон О. Им планируется инкриминировать нарушение закона о межкорейском сотрудничестве из-за несоблюдения правил получения права на перемещение предметов через границу. Кроме того, по мнению министерства, активисты, посылая листовки на Север, подвергают риску безопасность жителей приграничных районов и загрязняют экологию, так как большая часть листовок не долетает до КНДР и остаётся в виде мусора на территории Южной Кореи.