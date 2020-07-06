Власти Южной Кореи выразили готовность содействовать диалогу США и КНДР, несмотря на предупреждение Пхеньяна о том, что он не видит необходимости в американо-северокорейских переговорах.

«Неизменной остается позиция правительства (Южной Кореи) в том, чтобы прилагать усилия для скорейшего проведения северокорейско-американского диалога, направленного на денуклеаризацию и построение прочного мира на Корейском полуострове», — приводит агентство Ренхап заявление представителя южнокорейского министерства по делам национального объединения.

Два дня назад Центральное телеграфное агентство Кореи передало из Пхеньяна заявление первого замглавы МИД КНДР Цой Сон Хи о том, что у КНДР нет необходимости вести диалог с США, который используется американцами для решения внутриполитических задач.

С 2018 года состоялись три встречи на высшем уровне между лидерами КНДР и США — Ким Чен Ыном и президентом Дональдом Трампом, однако ни в денуклеаризации, ни в прекращении формального состояния войны между двумя странами никакого прогресса достигнуто не было. Это привело и к прекращению сотрудничества и контактов КНДР с Южной Кореей, которые должны были параллельно развиваться с налаживанием северокорейско-американских отношений.

После Корейской войны 1950-1953 годов между воевавшими под флагом ООН войсками США с одной стороны и КНДР было подписано лишь соглашение о перемирии, а все последующие попытки Пхеньяна добиться договора о мире не увенчались успехом. Создание собственного ядерного оружия и баллистических ракет в Северной Корее не помогло решению проблемы, хотя Трамп и пообещал Ким Чен Ыну добиться прекращения состояния войны.