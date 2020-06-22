Южная Корея пригрозила, что даст «военный ответ», если КНДР запустит на ее территорию дроны для распространения агитационных листовок, сообщило в понедельник информационное агентство Ренхап со ссылкой на источник в командовании южнокорейских вооруженных сил.

«Если будут использованы такие средства, как беспилотники, то ничего не останется, как дать на это военный ответ», — приводит агентство слова источника.

Официальный представитель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея Ким Чун Рак заявил журналистам, что Сеул пристально следит за действиями 24 часа в сутки. «Мы поддерживаем надежную готовность к любой возможности», — подчеркнул он.

Ранее пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР готова запустить 3 тысячи воздушных баллонов с 12 миллионами пропагандистских листовок в Южную Корею. На это Пхеньян пошел в связи с «неспособностью властей Сеула» прекратить отправку на территорию КНДР активистами антипхеньянских организаций агитационных листовок на полиэтиленовых баллонах с нагретым воздухом внутри.

Если для переброски пропагандистских листовок будут использованы дроны, то это станет нарушением межкорейских договоренностей от 2018 года о бесполетной зоне вдоль военно-демилитаризованной линии между Севером и Югом. Вместе с тем не исключено, что Пхеньян может распространять листовки морем.