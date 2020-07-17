Конституция Южной Кореи не отвечает требованиям времени и должна быть реформирована до конца года, что можно будет сделать после преодоления пандемии коронавируса, заявил на церемонии по случаю 72-го Дня конституции спикер парламента Пак Бен Сок.

Спикер в своей торжественной речи на церемонии в парламенте заявил, что в конституцию необходимо внести изменения, чтобы «защитить граждан от волн изменений и открыть будущее».

«Учитывая предстоящее политическое расписание, до следующего года — самое время реформировать конституцию. Давайте приступим к основательному обсуждению этого вопроса после преодоления кризиса коронавируса», — заявил спикер.

По словам Пак Бен Сока, нынешняя конституция Южной Кореи, принятая в 1987 году, «создана в духе борьбы за демократию и ставит в центр ликвидацию авторитаризма, прямые выборы президента на пятилетний срок и гражданские свободы». Такая конституция не отвечает требованиям нынешнего времени.

«После коронавируса изменилось само фундаментальное понятие государства. Также наша экономика выросла в 10 раз по сравнению с 1987 годом, среда нынешней эры и требования граждан тоже сильно изменились», — пояснил Пак Бен Сок.

Премьер-министр Чон Се Гюн на своей странице в Facebook также заявил о необходимости пересмотра конституции.

«Пришло время начать процесс придачи формы духу конституции во всех сферах, включая экономику, общество, культуру, труд граждан и окружающую среду, в соответствии с течением изменившейся эпохи, демонстрациями со свечами возведшей демократию еще на одну ступень выше», — говорится в сообщении Чон Се Гюна.

Конституция Республики Корея была принята 17 июля 1948 года и в последний раз пересмотрена в 1987 году. День конституции 17 июля считается национальным праздником, но не является выходным днем.