Южная Корея получила возможность без ограничений самостоятельно создавать ракеты как на жидком, так и на твердом топливе, согласно новой договоренности с США, сообщил на брифинге в Сеуле заместитель секретаря южнокорейской президентской администрации по вопросам безопасности Ким Хён Чжон.

Видеозапись брифинга опубликована в соцсетях администрации президента Южной Кореи.

«С сегодняшнего дня, 28 июля 2020 года, полностью сняты ограничения на использование твердого топлива для космических запусков», — сказал Ким Хён Чжон. По его словам, все имеющиеся в стране «компании и научные центры, все частные лица с гражданством Республики Корея могут без каких-либо ограничений, свободно разрабатывать и производить любые космические ракеты на жидком, твердом топливе или с гибридным двигателем, и обладать ими».

До сих пор в этой стране действовали ограничения на разработку ракет с твердотопливными двигателями, однако теперь Южная Корея условилась с США о том, что таких ограничений больше не будет.

Южная Корея сможет запускать на околоземную орбиту военные спутники-шпионы, летающие на высоте от 500 до 2 тысяч километров, и следить за территорией всего Корейского полуострова.

Вместе с тем пока сохраняются ограничения на грузоподъемность баллистических ракет с дальностью 800 километров до 500 килограммов. Однако, как отметил Ким Хён Чжон, вопрос ограничений на дальность и грузоподъемность ракет в военных целях в случае необходимости будет урегулирован «в должное время».

Как сообщило агентство Рёнхап, переговоры Южной Кореи и США об ослаблении ограничений относительно характеристик ракет длились девять месяцев.

В Южной Корее уже имеются собственные ракеты, созданные ранее для противодействия ракетно-ядерной программе КНДР. Весной этого года в Сеуле объявили об успешном испытании баллистической ракеты «Хёнму-4» c радиусом действия до 800 километров.

После кровопролитной Корейской войны 1950-1953 годов, завершившейся подписанием лишь соглашения о перемирии, США сохраняют в Южной Корее свои войска и вооружения под предлогом обязательств по защите от северокорейской угрозы.