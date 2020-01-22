Врачи не нашли новый коронавирус 2019-nCoV у 20-летнего гражданина КНР, госпитализированного в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге. Анализы же второго госпитализированного из Пулково — 23-летнего петербуржца — еще не готовы, они будут обнародованы ориентировочно утром в четверг. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико рассказал, что ведомство не намерено объявлять экстренную ситуацию в России.

Подозрение на китайский коронавирус не подтвердилось у 20-летнего гражданина КНР, госпитализированного в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Два авиапассажира — россиянин и китаец — были госпитализированы 22 января, из аэропорта Пулково, с подозрением на респираторную инфекцию 2019-nCoV. Анализы же 23-летнего петербуржца еще не готовы, они будут обнародованы ориентировочно утром в четверг.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико рассказал «Газете.Ru», что ведомство не намерено объявлять экстренную ситуацию в России.

«Никакой угрозы для россиян нет. Экстренную ситуацию не объявляет ни ВОЗ, ни Минздрав. В Китае даже непонятно, от чего умирают все эти люди — среди них есть личности с хроническими заболеваниями, например. Нужно сначала разобраться с причинами этих смертей, а потом уже рассуждать об основаниях для введения угрозы распространения этого вируса», — сказал он.

По словам Брико, согласно рекомендации Роспотребнадзора усилены меры контроля в аэропортах, чтобы не допустить занесение вируса в страну.

«Для выезжающих в регионы также указы меры предосторожности. На данный момент этого достаточно», — отметил эпидемиолог.

При этом в Китае жертвами нового типа коронавируса стали уже девять человек, заявил замглавы госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь. Количество людей, зараженных вирусом, возросло до 440 человек. По его словам, этот показатель растет из-за мутации коронавируса.

«Существует риск прогрессирующего распространения эпидемии из-за возможных мутаций вируса пневмонии», — сказал Ли Бинь.

Чиновник добавил, что сдерживать распространение вируса станет сложнее, поскольку в период каникул в честь Нового года по лунному календарю (24-30 января) традиционно возрастает пассажиропоток внутри Китая и за его пределы.

21 января стало известно, что коронавирус проник на территорию США. Первый случай заболевания зафиксирован у мужчины, прилетевшего в Штаты из города Ухань, где и началась вспышка вируса. Об этом сообщили представители Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

По данным издания The Washington Post, случай выявлен в штате Вашингтон у мужчины около 30 лет. Его состояние сейчас оценивается как стабильное. Представители здравоохранения отмечают, что риск распространения вируса в стране до сих пор небольшой, поэтому не стоит паниковать.

За пределами Китая случаи заболевания были также зафиксированы в Австралии, Таиланде, Японии и Южной Корее. Как отметил Ли Бинь, главная задача властей — профилактика и контроль за распространением заболевания.

«Мы усилили контакты с Таиландом, Южной Кореей, Японией, США, с их компетентными ведомствами и дипломатическими представительствами в Китае и на регулярной основе обмениваемся с ними информацией, в том числе о всех подтвержденных случаях, случаях подозрения на заражение», — сказал он, добавив, что основной путь распространения коронавируса — воздушно-капельный.

Вместе с тем, ранее замглавы Министерства здравоохранения Сергей Краевой сообщал, что новый вирус несет биологическую угрозу всему населению России. По его словам, основные биологические угрозы прописаны в седьмой статье Федерального закона и сейчас могут быть продемонстрированы примерами из повседневной жизни.

«Это изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков. И наиболее яркий пример — как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китае, вызванная коронавирусом», — подчеркнул специалист.

В связи с новой опасностью Роспотребнадзор уже разработал диагностическую тест-систему, которая позволит быстро выявлять новый коронавирус. Она начинает поступать в лаборатории страны.

Кроме того, на всех пунктах пропуска через границу Китая и России усилены меры санитарно-карантинного контроля.

«Научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора организован и проводится системный мониторинг ситуации, установлено взаимодействие с коллегами из КНР и посольством России в Китае», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Среди особенностей нового типа коронавируса, распространяющегося из Китая — большой инкубационный период, до 14 дней, а также высокая летальность. По сообщению китайских специалистов, вызванная новым коронавирусом пневмония, у большинства заболевших сопровождалась высокой температурой и кашлем с мокротой.

Каждый пятый заболевший жаловался на чувство сдавленности в груди, а также на одышку. В анализах крови, которые пациенты сдавали при поступлении в больницу, уровень лейкоцитов и лимфоцитов чаще всего был понижен, а в некоторых случаях — повышены ферменты печени, передает портал «Доктор Питер».

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