В Санкт-Петербурге открыли комплекс защитных сооружений (КЗС), который 20 января частично закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в дельте Невы. Об этом во вторник, 21 января, телеканалу «78» сообщили в пресс-службе КЗС.

«В настоящее время затворы комплекса защитных сооружений полностью открыты. Уровень воды у Горного института стабильно понижается», — говорится в сообщении.

Накануне решение о частичном закрытии КЗС было принято в связи с усилением ветра и угрозой повышения уровня воды в дельте реки, сообщается на сайте kp.ru. В 18:35 были закрыты шесть водопропускных сооружений и судопропускное сооружение С-2. Для сохранения возможности движения судов по корабельному фарватеру судопропускное сооружение С-1 не закрывалось, уточняет REGNUM.

21 января в 5:34 на водомерном посту Горный институт был зафиксирован максимальный подъем уровня воды. Он составил +151 см балтийской системы высот.

В пресс-службе отметили, что закрытие части водопропускных отверстий исключило вероятность превышения уровня воды в городе до отметки наводнения (+161 см).