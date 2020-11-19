Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) отправили в Минэкономразвития предварительную заявку на создание первой в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ) в городе Нягань, конкурс на разработку проектно-сметной документации пройдет в 2021 году. Объем инвестиций в проект составит более 22 млрд рублей, сообщил ТАСС директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев.

Ранее в департаменте экономического развития Югры ТАСС уточняли, что регион планировал до конца третьего квартала 2020 года направить в Минэкономразвития предварительную заявку на создание ОЭЗ, но из-за пандемии коронавируса сделать это вовремя не смогли. Официальную версию заявки власти планируют направить в 2021 году. По данным департамента, планировалось, что резиденты ОЭЗ вложат более 20 млрд рублей инвестиций. Создание объекта ожидается в 2021-2024 годах.

«Югра подала предварительную заявку в Министерство экономического развития РФ на создание ОЭЗ. В настоящее время ждем итогов ее рассмотрения. Сейчас готовится техническое задание на разработку проектно-сметной документации особой экономической зоны, конкурс пройдет в 2021 году», — сказал собеседник агентства.

По его словам, для ОЭЗ уже подобран земельный участок площадью 250 га, ведутся переговоры с потенциальными резидентами.

«Завершена разработка проекта планировки территории. ОЭЗ позволит создать 1,5 тыс. новых рабочих мест и привлечь более 22 млрд рублей инвестиций», — отметил Зайцев.

В марте 2020 года заместитель губернатора Югры — директор регионального департамента экономического развития Николай Милькис сообщал ТАСС, что власти автономного округа начали формировать пул потенциальных резидентов ОЭЗ, в который вошли семь компаний в сфере IT-технологий. По его словам, в Нягани имеются предпосылки для создания IT-кластера, поскольку рядом с площадкой особой зоны располагается Няганская ГРЭС. Ожидается, что на территории ОЭЗ будут реализованы проекты в сферах лесопереработки, стройматериалов, растениеводства и пищевого производства, химической промышленности, оборудования для нефтесервиса, хранения и логистики.

Нягань была выбрана, исходя из требований федерального закона, по которому создаваемые ОЭЗ должны обладать выгодным экономико-географическим положением, развитой дорожно-транспортной и энергетической инфраструктурой, наличием ресурсной базы и кадровым потенциалом. Город находится на западе Югры, через него проходит железнодорожный путь Серов — Ивдель — Приобье Свердловской железной дороги. Автомобильной дорогой муниципалитет связан с Ханты-Мансийском, Тобольском и Тюменью в южном направлении, с городами Серов и Екатеринбург — в юго-западном направлении, с поселком Приобье — в северном направлении. В Нягани проживают чуть более 58 тыс. человек.

Об ОЭЗ в России

На данный момент в России функционируют 33 ОЭЗ, в том числе одна — в Уральском федеральном округе («Титановая долина» в Свердловской области). В данных ОЭЗ зарегистрированы более 760 резидентов, среди которых более 140 компаний с участием иностранного капитала из 33 стран мира. Всего резидентами осуществлено более 422 млрд рублей инвестиций, создано более 38 тыс. рабочих мест и уплачено порядка 100 млрд рублей налогов и более 50 млрд рублей таможенных платежей.

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