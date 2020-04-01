В отношении дочерней компании бизнесмена Дмитрия Босова возбуждено уголовное дело за экологические последствия варварской добычи угля в Кузбассе. Об этом в среду, 1 апреля, сообщили «Известиям» в прокуратуре Кемеровской области.

Там уточнили, что уголовное производство возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Общественники, экологи и правоохранительные органы заинтересовались ООО «Разрез Кийзасский» из группы «Сибантрацит» после серьезного ЧП, произошедшего в начале июня 2019 года.

Тогда в результате деформации основания «Межучасткового отвала» на угледобывающем предприятии сошла горная масса. Пострадали опоры линий электропередачи, было перекрыто русло реки Большой Кийзас на 750 м в длину и около 5 м в высоту, повален лес.

Местные жители заявили, что руководство ООО «Разрез Кийзасский» должно быть привлечено к ответственности. Угледобывающая компания наносит непоправимый ущерб природе Кузбасса и отравляет жизнь простым людям, отмечали они.

Больше всего пострадал от деятельности предприятия малочисленный коренный народ — шорцы. Они занимаются рыбалкой, охотой, сельским хозяйством, но компания выдавливает их с родной земли.

Местные жители неоднократно просили природоохранные и правоохранительные органы разобраться в ситуации, которая ставит под вопрос существование целого этноса.

Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура в 2019 году провела проверку с привлечением департамента лесного комплекса Кемеровской области. Оказалось, что в ходе схода оползня были уничтожены 2529 кубических метров леса. Ущерб оценили в 23 717 250 рублей. В настоящее время эти средства природоохранная прокуратура пытается взыскать с ООО «Разрез Кийзасский» через суд.

В отношении организации возбуждено административное дело за самовольное занятие лесных участков. Компания оплатила штраф в размере 200 тыс. рублей и может понести наказание уже и в уголовной плоскости.

Ранее в марте сообщалось, что Арбитражный суд Московской области рассмотрит иск Росприроднадзора к «Арктической горной компании», дочерней структуре «ВостокУгля» бизнесмена Дмитрия Босова, попавшего в 2019 году в рейтинг богатейших бизнесменов РФ по версии Forbes. Иск подан о взыскании вреда, причиненного окружающей среде, цена исковых требований — 536 873 310 рублей.