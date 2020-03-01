Следователи возбудили уголовное дело против жительницы Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.

Ранее стало известно, что женщина пыталась убить семилетних близнецов из ревности. Один ребенок погиб, второго госпитализировали.

«Возбуждено уголовное дело по … статьям… «убийство малолетнего», … «покушение на убийство двух или более лиц», — говорится в сообщении.

По данным СК, 33-летняя женщина ударила сыновей ножом, а потом попыталась покончить с собой. Следователи также подтвердили гибель одного мальчика, второй ребенок находится в больнице.

Ранее, 14 февраля, полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех родственников в квартире на Ленинском проспекте в Москве.