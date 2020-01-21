Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения собаки на ребенка в Астраханской области. Об этом 21 января сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Инцидент произошел 28 августа 2019 года на территории рыболовной базы в селе Замьяны Енотаевского района области. Собака набросилась на пятилетнюю девочку, которая приехала туда на отдых с родителями из Подмосковья, пишет сайт kp.ru. Взрослые бросились на помощь, животное застрелили.

Девочку доставили в реанимацию местной больницы, где врачи диагностировали у нее рваные раны лица. Позднее ребенок перенес несколько операций. Лечение девочки продолжается до сих пор.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет RT.

Ранее 21 января сообщалось, что СК возбудил дело после нападения собак на школьника в Якутии.