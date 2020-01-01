Уголовное дело возбуждено по факту нападения на пост ДПС в Магасе, в результате которого погиб сотрудник полиции. Об этом 1 января сообщили в СУ Следственного комитета (СК) по Ингушетии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел 31 декабря. Злоумышленники, вооружившись ножами, на автомобиле сбили стоявшего у дороги полицейского, после чего напали на экипаж ДПС. Правоохранители открыли огонь по нападавшим. Один преступник был ликвидирован, второй ранен и сейчас находится в реанимации.

Личности нападавших установлены, ими оказались местные жители 22 и 18 лет, последний был нейтрализован.

Также в результате происшествия пострадали трое полицейских. Погибшего правоохранителя ранее 1 января похоронили в селе Средние Ачалуки Малгобекского района Ингушетии, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в ночь на 1 января в домах нападавших были проведены обыски, также следственные мероприятия прошли в Центре культурного развития Магаса, где, по некоторым данным, один из злоумышленников работал охранником. По другой информации, в центре работает отец одного из преступников.