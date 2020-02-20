Уголовное дело о мошенничестве на 5,5 млн рублей в отношении бывшего главного бухгалтера Минюста РФ Натальи Лысовой направили в суд, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко 20 февраля.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным в Генеральной прокуратуре Российской Федерации обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказали в СК.

Лысову обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Преступление было раскрыто во взаимодействии с управлением «М» ФСБ России.

Следствие считает, что бывшая чиновница с целью личного обогащения злоупотребляла доверием начальства и, пользуясь отсутствием в Минюсте контроля за ее действиями, начисляла себе и подчиненным средства из зарплатного фонда. В период с декабря 2018 года по июнь 2019 года Лысова похитила более 5,5 млн рублей.

Обвиняемая полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб.

14 февраля Центральный районный суд Читы арестовал заместителя министра ЖКХ Забайкалья Олега Кузнецова. Его подозревают в получении взяток на общую сумму 7 млн рублей, когда он занимал пост мэра Читы.

По данным следствия, чиновник покровительствовал читинскому бизнесмену в обмен на имущественные услуги. В частности, в 2016 году Кузнецову, который на тот момент занимал пост градоначальника Читы, благоустроили придомовую территорию в пригороде на 2 млн рублей. В том же году предприниматель безвозмездно оказал ему другие имущественные услуги на сумму 5 млн рублей.