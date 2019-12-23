СПОРТ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» в рамках КХЛ

01:31 24/12/2019

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 4:3 в дополнительное время вынесенного матча в Давосе, сообщает ТАСС.

Матч прошел в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Решающую для «Салавата» шайбу забросил Филип Ларсен на десятой секунде овер-тайма. Команда выиграла также благодаря Линусу Умарку, Дмитрию Кугрышеву и Эдуарду Гиматову. В «Ак Барсе» шайбы забросили Мэттью Фрэттин, Виктор Тихонов и Альберт Яруллин. За игрой на швейцарской «Вейлант-Арене» наблюдали 4264 зрителей.

Перед матчем вместо современного российского гимна организаторы включили «Патриотическую песню» Михаила Глинки. В качестве гимна ее использовали после распада СССР с 1991-ого года по 2000-й. Болельщики команд не растерялись и исполнили российский гимн без музыкального сопровождения.

В этом сезоне «Салават Юлаев» и «Ак Барс» встретятся еще дважды в Казани. Ранее хоккеисты московского «Динамо» на выезде уступили «Ак Барсу» со счетом 2:5. Спортсмены встретились на льду в матче регулярного чемпионата КХЛ.



