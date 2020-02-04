В Уфе сотрудники мэрии и районных администраций вышли на уборку снега вместо совещаний. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщается на сайте администрации Уфы.

Всего в «субботнике» для уборки улиц после обильного снегопада участвуют порядка 500 человек. Ради мероприятия было отменено еженедельное совещание, а также рабочие встречи и приемы граждан. В акции участвуют около 300 сотрудников мэрии, а также чиновники районных администраций, пишет «Интерфакс».

Ранее в Уфе из-за сильного снегопада и ветра ввели режим ЧС. В январе 2020 года количество осадков в городе превысило норму на 64%. 3 февраля городские коммунальные службы перешли на усиленный круглосуточный режим работы. Как отмечает REGNUM, за минувшие сутки из столицы Башкирии коммунальщики вывезли 28 тыс. кубометров снега.

По прогнозам метеорологов, 4 февраля в Уфе ожидается мокрый снег и дождь, возможны гололедица и снежные заносы.