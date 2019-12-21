В Уфе две полуголые девушки позировали у памятника национальному герою Салавату Юлаеву. Фотографии вызвали возмущение у многих пользователей соцсетей.
Как пишет портал «Ufa1.ru», фитнес-тренер Карина Дорохова вместе со своей коллегой Алиной снялись в образе Санта-Клаусов. Только вместо брюк надели боди, едва прикрывающие ягодицы.
Как так можно?! Пусть идут в другие места и делают подобные фотографии, это наш национальный герой, — написал один из пользователей.
По словам девушек, изначально они планировали сфотографироваться в таком виде на катке у Гостиного двора, но не решились, поэтому пришлось импровизировать.
Ранее NEWS.ru писал, что российская актриса театра и кино Екатерина Климова впервые показала крупную татуировку на левом бедре, растянувшуюся до самой талии. Рисунок попал в кадр во время фотосессии, которую в джакузи устроила 41-летняя мать четверых детей.
Видео дня. Блогер устроил взрыв пены и затопил весь двор