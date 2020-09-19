Абсолютный бойцовский чемпионат намерен провести мероприятие вместе ирландцем Конором Макгрегором.

«UFC работает над интересным мероприятием для Макгрегора, его возвращение должно произойти в начале 2021 года. Мы не даем гарантий, что это будет бой, пока обговариваются детали. Некоторое время назад у меня появилась идея, она заинтересовала Конора. Я расскажу, когда все решится окончательно, это должно произойти в конце 2020 года или в начале 2021 года», — сказал глава UFC Дэйна Уайт, слова которого приводит MMA Junkie.

Неделю назад Макгрегор был задержан полицией Корсики за агрессивное сексуальное поведение и эксгибиционизм. С 32-летнего Конора жандармерией были сняты показания, он был временно помещен под стражу, но затем отпущен.

У Макгрегора не впервые возникают проблемы с законом. В ноябре 2019 года ирландец был осужден за избиение пожилого человека в Дублине. Тогда ирландец избежал тюремного заключения, суд его оштрафовал на одну тысячу евро.

Ирландец трижды объявлял о завершении карьеры и два раза возвращался в октагон. Всего 32-летний Макгрегор провел 26 боев в смешанных единоборствах, одержав 22 победы при четырех поражениях.

Последний поединок Конор провел в январе 2020 года, нокаутировав за 40 секунд американца Дональда Серроне. В очередной раз Макгрегор анонсировал уход из смешанных единоборств в июне нынешнего года.