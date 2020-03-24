СПОРТ

UFC нашла место для проведения боя между Хабибом и Фергюсоном

08:02 24/03/2020

Глава UFC (Ultimate Fighting Championship) Дана Уайт заявил, что место для проведения чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном найдено, сообщает Sport24.

Само место не раскрывается. Мероприятие из-за пандемии коронавируса пройдет в закрытом режиме.

«Там не будет никаких поклонников. Здоровье и безопасность – это то, что мы делали задолго до коронавируса, и мы будем делать это еще долго после того, как он исчезнет», – добавил Уайт.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на 18 апреля. Ранее Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк запретила проведение поединка в Бруклине из-за распространения коронавируса. При этом официально бой пока не отменен. На проведении боя в срок ранее настоял сам Нурмагомедов. По его словам, бойцов нужно «просто закрыть внутри арены» и транслировать бой для зрителей. Поединок переносился уже пять раз.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. 36-летний Фергюсон провел 28 боев, в которых одержал 25 побед и трижды уступил.



