СПОРТ

UFC анонсировала бой Фергюсона и Гэтжи 9 мая

02:40 25/04/2020

Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сразятся за временный титул чемпиона UFC в легком весе в Джексонвилле, штат Флорида 9 мая (5:00 10 мая мск), как и заявлял прежде Дана Уайт.

У Фергюсона и Гэтжи 39 досрочных побед на двоих и 17 бонусов за лучший бой/лучшее выступление вечера. Бойцы проведут пятираундовый поединок.

«Не могу дождаться, чтобы провести несколько отличных боев для болельщиков. Моя команда готова, и бойцы с нетерпением ждут возвращения. Флорида приветствует проведение турниров UFC, и наша комиссия готова санкционировать мероприятия, которые пройдут 9, 13 и 16 мая. Для обеспечения безопасности и благополучия всех лиц, которые помогают сделать эти мероприятия возможными, будут разработаны протоколы по охране здоровья и безопасности», – цитирует Уайта РИА «Новости».

В предварительном поединке 9 мая россиянин Алексей Олейник поборется с Фабрисио Вердум за звание лучшего джиу-джитсера в тяжелом весе.

«В соответствии с ограничениями на проведение публичных мероприятий в связи с COVID-19, мероприятие будет проходить без зрителей. В Джексонвилле пройдут еще два последующих турнира 14 и 17 мая», – добавили в UFC.

WHAT A CARD! 👏 #UFC249 pic.twitter.com/JRNGc2hjm3 — UFC (@ufc) April 24, 2020

Ранее Дана Уайт заявлял, что поединки UFC станут первым видом спорта, который оправится от коронавирусного нокаута и начнет проводить соревнования. Похоже, обещание Уайт выполнил.

А пока Фергюсон готовится к бою с Гэтжи, к нему в соперники уже набивается Конор Макгрегор, да так настырно, что пришлось призвать его «встать в очередь» из желающих побороться с Тони за звание лучшего.



