СПОРТ

Уэйн Руни вспомнил свой первый матч за сборную Англии

16:36 12/02/2020

Британский форвард Уэйн Руни вспомнил свой первый матч за сборную Англии. Это случилось ровно 17 лет назад – 12 февраля 2003-го англичане проиграли австралийцам со счетом 1:3. Свое фото в том поединке нападающий выложил на своей странице в Instagram.

«В этот день я дебютировал за основную сборную Англии», — подписал снимок Руни.

В этой встрече Руни появился во втором тайме, заменив легендарного Майкла Оуэна. Молодой футболист не смог за 45 минут как-то проявить себя.

Напомним, что Руни отыграл за национальную команду 120 встреч, в которых забил 53 мяча, став лучшим бомбардиром в истории сборной. 15 ноября 2018 года англичанин закончил свою карьеру на международной арене в победном поединке против США.

С 2020 года 34-летний футболист выступает в английском Чемпионшипе (втором по силе дивизионе) за команду «Дерби Каунти». В пяти проведенных за «баранов» играх Руни забил два мяча.



