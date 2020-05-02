СПОРТ

Уэйн Гретцки выбрал Овечкина и Макдэвида партнерами по звену мечты

15:27 02/05/2020

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Лучший бомбардир в истории НХЛ канадец Уэйн Гретцки выбрал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и своего соотечественника, нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, партнерами по звену мечты, сообщает ТАСС.

По словам Гретцки, он предпочел бы Макдэвида из-за его скорости. «И Овечкина, потому что если отдать ему передачу, то он либо забросит шайбу, либо создаст голевой момент», – сказал хоккеист. Он отметил, что с ними «было бы весело» сыграть в одном звене.

Уэйн Гретцки завершил карьеру в НХЛ в 1999 году, за все время он забросил 894 шайбы. Ранее болельщики признали Овечкина лучшим снайпером в истории НХЛ.



