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УЕФА временно запретил рукопожатия перед матчами

03:57 09/03/2020

Союз европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) принял запрет на протокольные рукопожатия игроков и судей на предстоящих матчах на фоне распространения коронавируса, сообщает пресс-служба организации на ее сайте.

Запрет на рукопожатия распространяется на все матчи УЕФА в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциального распространения нового типа коронавируса.

Из-за коронавируса было также решено проводить футбольные матчи без присутствия болельщиков. Игра при пустых трибунах состоялась вчера, 8 марта в итальянском Турине. Португальский форвард «Ювентуса» Роналду даже пошутил на тему закрытости матча.



