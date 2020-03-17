СПОРТ

УЕФА вернет деньги за билеты на Евро-2020

18:54 17/03/2020

УЕФА обещает вернуть деньги за билеты на Евро-2020 тем, кто не сможет приехать на матчи в будущем году. Ранее союз европейских футбольных ассоциаций официально объявил, что чемпионат Европы переносится на 2021-й. Он пройдет с 11 июня по 11 июля, сообщает «Интерфакс».

В заявлении спортивной организации говорится, что стоимость билетов и билетных пакетов будет возвращена в полном объеме. В течение следующего месяца дополнительная информация о процедуре возврата будет отправлена обладателям билетов по электронной почте, а также опубликована на сайте УЕФА.

Напомним, что матчи чемпионата Европы должны пройти в 12 городах, включая Санкт-Петербург, где запланированы три игры группового этапа и встреча в рамках 1/4 финала.



