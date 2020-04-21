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УЕФА рекомендовал европейским футбольным лигам завершить сезон

19:09 21/04/2020

Союз европейских футбольных ассоциаций обратился к лигам с настоятельной рекомендацией доиграть текущий сезон после завершения пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Были представлены различные варианты европейского футбольного календаря для клубов и сборных команд, отметили в УЕФА. По мнению руководства организации, внутренние соревнования в лигах должны быть завершены.

Из-за распространения коронавируса матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы были прекращены. Также было приостановлено большинство национальных чемпионатов.

Ранее в УЕФА сообщили, что европейский клубный сезон планируется завершить до 30 июня. Чемпионат Европы по футболу был перенесен на 2021 год.



